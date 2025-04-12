Geçen günlerde Instagram'da '@blogyagmuru' isimli bir hesap menajer Mehmet Keleş'in yaptığı paylaşımı hikayesine ekleyerek ünlü bir isim hakkında ortaya iddia atmıştı. Keleş bir köpekle yaptığı paylaşımda "Bu köpek çok ünlü bir sanatçının ve geçenlerde bu otele bırakıp gitmiş. Bu köpek gibi 50 tane var. Alıyorlar, heves bitince bırakıyorlar ve otel yönetimi de bu köpeklerin bakımını üstleniyor" ifadelerini kullanmıştı. 'Blogyağmuru' da bu paylaşımda bahsedilen sanatçıyı tanıdığını iddia etmiş fakat ismini vermemişti. 'Blogyağmuru' yayınladığı yeni videoda ise bu konuyu yeniden masaya yatırmıştı. Bu ünlünün şarkıcı olduğunu ve adının 'H' harfi ile başladığını iddia etmişti.

"Sahiplendiği bir canı bırakıp giden sanatçıya bizden SIFIR puan böyle şeylere tolerans gösterilmemeli" notuyla yayınlanan videonun ardından bu kez şarkıcı Hadise tbir paylaşımda bulundu. Hadise "Köpeğini neden bıraktın?" şeklinde mesajlar aldığını söylerken iddialar hakkında gerekli hukuki süreci başlattığını da açıkladı:

"Köpeğini neden bıraktın?' diye mesajlar okuyorum. Öncelikle, benim bir köpeğim yok. Ama biri çıkıyor, gündeme gelebilmek için adımı kullanarak tamamen uydurma bir hikâyeye, saçma bir başlık yazıyor ve ortaya koca bir yalan servis ediyor. Magazin denen şeyin geldiği yer gerçekten içler acısı. Yalan haberle algı yapılıyor, karalama kampanyalarıyla insanlara iftira atılıyor. Gerçeklerle ilgilenin. Yalanlarla başkalarının hayatlarını manipüle etmek yerine, dürüstlükle işinizi yapın. Avukatım gereken hukuki işlemleri başlatıyor."