Hadise, bir marka için kamera karşısına geçtiği sırada yayınlanan videoda Murat Boz'un ''Hadise'nin şarkılarını ondan daha iyi söylerim'' sözlerine cevap verdi. Şarkıcı, ''Cesareti varsa karşıma çıksın. Sonuca seyirci karar verecek.'' diyerek yanıt verdi ve adeta meydan okudu.



SENARYO OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Videonun reklam filmi senaryosu olduğu anlaşılsa da Hadise'nin sözleri sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Görüntüler kısa sürede gündem olurken projenin detayları henüz açıklanmadı.



DÜET Mİ GELİYOR?

Hayranlar iki isimden gelecek düet haberini bekliyor. Daha önce Hadise ve Murat Boz'un aynı sahnede buluştuğu anlar büyük beğeni toplamıştı. İkilinin bir reklam projesi için düet yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.