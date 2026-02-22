Ünlü şarkıcı Hadise, UNICEF için hazırladığı videoda Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi çocuklara destek çağrısında bulundu.

Paylaşımında Ramazan’ın dayanışma ve paylaşma ayı olduğuna vurgu yapan sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"RAMAZAN BAĞIŞLARINIZI UNICEF’E YAPABİLİRSİNİZ"

“Ramazan paylaşma ve dayanışma ayıdır. UNICEF, en zor durumdaki çocukların her zaman yanındadır. Çünkü hiçbir çocuk aç kalmamalıdır. Türkiye’den Gazze’ye, Sudan’dan Afrika’ya kadar çocuklar iftar sofralarında umuda ihtiyaç duyuyor. Bir çocuğun hayatında gerçek bir fark yaratmak için, Ramazan bağışlarınızı UNICEF’e yapabilirsiniz”

SARAY'DAN HADİSE'YE TEPKİ GELDİ

Hadise’nin sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Saral, videodaki ifadelerde Türkiye’nin Gazze ve Sudan ile birlikte “yardıma muhtaç” ülkeler arasında anılmasına sert tepki gösterdi. Saral açıklamasında şunları söyledi:

“Hadise’nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye’yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede ‘yardıma muhtaç’ ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur. Türkiye, kriz bölgelerinin öznesi değil, oralara yardım götüren bir ülkedir. Kendi ülkesini, savaş ve açlıkla boğuşan coğrafyalarla aynı kategoriye koymak gerçeklikten kopuk ve ülke itibarını zedeleyen bir tutumdur.”

Bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu belirten Saral’ın açıklaması sosyal medyada tartışma yarattı.