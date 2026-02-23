Ünlü sanatçı Hadise’nin UNICEF iş birliğiyle hazırladığı yardım çağrısı videosu, sosyal medyada büyük bir polemiği tetikledi. Videoda Türkiye'nin; savaş, açlık ve derin insani krizlerle boğuşan Gazze, Sudan ve Afrika ülkeleriyle aynı kategoride "yardıma muhtaç" gösterilmesi, kamuoyunda "Türkiye'nin uluslararası imajına zarar verildiği" gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Tepkilerin ardından sessizliğini bozan Hadise, yazılı bir açıklama yaparak sürecin perde arkasını anlattı. Sanatçı, videoda kullandığı ifadelerin kendi tasarrufu olmadığını, metnin kendisine bizzat UNICEF tarafından iletildiğini vurguladı:

"İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı için UNICEF tarafından bana bir metin iletildi ve bir video çekmem istendi. Videonun özeti şuydu: 'Ramazan'da iyiliği birlikte büyütelim.' Amacım sadece çocukların hayatında bir fark yaratabilmekti."

UNICEF İLE YOLLAR AYRILDI

Hadise, niyetinin yanlış anlaşıldığını ve "vatanına aşık bir kadın" olarak Türkiye'nin gücünü her platformda savunduğunu belirterek radikal bir karar aldığını duyurdu.

Hadise, yardım çalışmalarında bundan sonra daha hassas davranacağını belirterek UNICEF ile bağını tamamen sonlandırdığını açıkladı.

Sanatçı, başta Gazze’deki çocuklar olmak üzere tüm yardım faaliyetlerine bundan sonra herhangi bir kuruma bağlı kalmaksızın "bağımsız" olarak devam edeceğini ifade etti.

Açıklamasında vatan sevgisine ve Türkiye’nin yardımsever devlet geleneğine vurgu yapan Hadise, şunları kaydetti:

"22 yaşımda Eurovision’da ülkemi temsil ettiğim günden bu yana Türkiye’yi gururla savundum. Türkiye, dünyanın her yerine yardım götüren güçlü bir ülkedir. Devletimizin çabaları çok kıymetli. Ramazan ayında hepimizin öfke dolu cümlelerden ve düşmanlaştırıcı duygulardan uzak durmasını diliyorum."