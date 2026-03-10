Hadise ve Murat Boz, pop müzik severlerle buluşmak için Volkswagen Arena’da sahne alıyor. Dünyanın en heyecanlı sahne formatlarından biri olarak gösterilen “Soundclash”te ikili ilk kez karşı karşıya gelecek. Etkinliğe yoğun ilgi gösteriliyor.

''BEN RAP DE SÖYLERİM POP DA SÖYLERİM''

İki isim sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar ilgi gördü. Murat Boz, ''Senin şarkılarını senden iyi söylerim.'' dedi. Hadise ise Boz'a ''Ben rap de söylerim pop da söylerim.'' diye yanıt verdi. Boz ise 'İstediğini yap, ben kazanacağım.'' diyerek karşılık verdi. Etkinlik beş round’dan oluşuyor. İlk olarak iki sanatçı kendi hit şarkılarını seslendirecek. Ardından cover performanslarıyla sürpriz şarkılara kendi yorumlarını katacak.

HEYECAN SON BÖLÜMDE ORTAYA ÇIKACAK

Take Over bölümünde şarkılar yarıda değişecek ve sanatçılar birbirinin performansını devralacak. Bu bölüm, yarışmaya ekstra heyecan katacak.

KAZANANI ALKIŞLAR BELİRLEYECEK

Gecenin sonunda kazanan, izleyicilerin alkışlarıyla belli olacak. Bu format, hem sahne performanslarını hem de izleyici etkileşimini ön plana çıkarıyor.

İKİSİNİ DE SEVENLER VAR



İki sanatçının tek sahnede buluşacağı etkinlik, hayranları şimdiden ikiye böldü. Paylaşılan videoya yüzlerce yorum gelirken, bazı izleyiciler taraf tutmakta kararsız kaldı.

Yorumlar şu şekilde: