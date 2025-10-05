Son dönemde cesur sahne kıyafetleri ve iddialı danslarıyla dillerden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, bu tarzından dolayı sık sık eleştirilerin hedef tahtası olmuştu. Gelen yorumlara geçtiğimiz günlerde Seda Sayan'ın bir videosunu paylaşarak cevap veren sanatçı, "Daha çok konuşursunuz beni siz. Konuşun, konuşun" sözlerini alıntılamış ve paylaşımına "Sultanımın peşindeyim" demişti.

BURSA'DA SINIR TANIMADI

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Hadise, Bursa'da sahne aldı. Konserine yoğun ilgi gösteren hayranları, ünlü sanatçının hem repertuvarı hem de sahne şovlarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

D İ KAKT Ç EKEN KOST ÜM VE DANS ŞOVLARI

Sahne boyunca temposunu düşürmeyen Hadise, cesur sahne kostümü ve dinamik dans performansıyla bir kez daha dillere düştü. Işık ve dans şovlarıyla desteklenen sahne performansı izleyenleri büyülerken, şarkıcının cesur tarzı konserin en çok konuşulan detayı oldu.