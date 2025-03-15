Kan grubumuzun ne olduğunu biliriz; ancak bunun günlük yaşantımız üzerindeki etkilerini çok fazla düşünmeyiz. Çoğunlukla kan grubumuzun yalnızca kan nakli ya da bağışı gibi durumlarda önemli olduğu varsayılır. Oysa kan grubumuzun etkisi bu alanlarla sınırlı değildir.

sante.journaldesfemmes'in haberine göre Amerikalı bilim insanları, kan grubu ile bilişsel bozukluklar arasındaki olası bağlantıyı araştırdı.

Araştırmaya, başlangıçta hafıza sorunu bulunmayan 45 yaş üstü yaklaşık 30.000 kişi katıldı. Üç buçuk yıllık takip sürecinin sonunda, 495 kişide özellikle hafızayı etkileyen bilişsel bozukluklar gelişti. Bu bireyler, bilişsel bozukluk belirtisi göstermeyen 587 kişilik bir kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Araştırma sonuçları, belirli bir kan grubuna sahip bireylerin bilişsel bozukluk yaşama olasılığının diğer gruplara göre neredeyse iki kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

RİSK YÜZDE 24 DAHA FAZLA

Bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, kanın pıhtılaşmasında rol oynayan faktör VIII proteininin yüksek seviyelerinin bilişsel bozulma riskini %24 artırabileceğini ortaya koydu.

Neurology dergisinde yayımlanan çalışma, AB kan grubu ile yüksek faktör VIII seviyelerinin, bilişsel bozukluk insidansının artışıyla bağlantılı olduğunu vurguluyor. AB kan grubu, dünya genelinde de O ve A gibi diğer kan gruplarına kıyasla nadir bir kan grubu olarak biliniyor.

Profesör Mary Cushman, kan grubu ile felç gibi diğer damar sorunları arasında bir bağ bulunduğunu ve bu durumun damar sağlığı ile beyin sağlığı arasındaki ilişkiye dikkat çektiğini belirtti. Çalışma, bilişsel bozuklukların başlangıcında kan grubu ve faktör VIII seviyelerinin potansiyel risk faktörleri olarak önemini ortaya koyan ilk araştırma olma niteliğini taşıyor. Araştırmacılar, bu ilişkilerin ardındaki mekanizmanın tam olarak anlaşılamadığını ifade etmekle birlikte, AB kan grubuna sahip ya da faktör VIII seviyeleri yüksek olan bireylerde riski değerlendirmek için daha ileri testlerin yararlı olabileceğini öne sürüyor.