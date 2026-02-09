14-28 Mayıs 2023 tarihli seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetiminde önemli değişikliklere giderken, 9 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı.



Uzun yıllar ABD'de üst düzey bankacılık pozisyonlarında görev yürüten Erkan, TCMB tarihinin ilk kadın başkanı olarak kamuoyunda uzun süre tartışmalara neden olurken, Erkan'ın döneminde TCMB uzun bir süre sonra faiz artırımlarına başladı.



Babasının sık sık TCMB'ye geldiği ve çalışanlara mobbing yaptığına yönelik iddiaların ardından Erkan, 3 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete'de TCMB Başkanlığı'ndan alındı ve yerine mevcut başkan Fatih Karahan görevlendirildi.

2 YILDIR MAAŞ ALMAYA DEVAM EDİYORDU



2021 yılında yapılan düzenleme ile TCMB ve BDDK gibi kurumlarda görevden alınan üst düzey yöneticilerin 2 yıl boyunca aynı pozisyondaki maaşlarını almaya devam etmelerine imkan tanınmıştı.



Görevden alınmasının ardından yeni bir pozisyona getirilmeyen Hafize Gaye Erkan'ın iki yıldır aldığı başkan maaşı da bu ay itibarıyla sona erdi.



2026 yılı itibarıyla TCMB Başkanı için ödenen maaşın 750 bin TL'nin üzerinde olduğu öğrenildi.