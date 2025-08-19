Oyuncu Hafsanur Sancaktutan geçen yıl "Ortada adam kalmadı" dedikten hemen sonra aşkı meslektaşı Kubilay Aka'da bulmuştu.

İlişkileri tam gaz devam eden çift, son olarak Sancaktutan'ın ailesiyle bir araya geldi.

Hafsanur Sancaktutan, ablası Edanur Sancaktutan'ın nişanına sevgilisi Kubilay Aka ile katıldı.

Hafsanur Sancaktutan, başlangıçta tek başına horon çekti. Kısa süre sonra da Kubilay Aka sevgilisine eşlik ederek birlikte pistte karşılıklı oyun oynadı ve eğlenceli anlar yaşadı.

"SOYADINI DEĞİŞTİRMEK İSTERDİM"

Öte yandan geçen haftalarda İbrahim Selim'in YouTube programına konuk olan Kubilay Aka, sevgilisiyle tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

"5-6 sene önce bir reklam filminde beraber oynarken tanıştık ama o zaman aramızda hiç böyle bir şey olmadı. Sonra da aynı ajansta olduğumuz için etkinliklerde bir araya geliyorduk. Hiç birbirimize öyle bakmamıştık."