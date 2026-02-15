Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, bugün itibarıyla zirve yapacak. Şubat ayının ortasında olunmasına rağmen termometreler nisan ve mayıs ayı değerlerini yansıtacak. Başkent Ankara ve İstanbul’da cıva 20 dereceye yaklaşırken; Sakarya, Kocaeli ve Bursa hattında sıcaklıkların 25 dereceyi bulması bekleniyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise 22-23 derecelik bahar havası hakim olacak.



9 İLE SARI KOD VERİLDİ



Sıcak havayla birlikte Kuzey Afrika (Libya) üzerinden gelen kuvvetli lodos, Türkiye’nin batı kesimlerini etkisi altına alıyor. Özellikle Ege, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, fırtına riskine karşı Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ için "sarı kodlu" uyarı yayınladı. Vatandaşların; çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı tedbirli olmaları istendi.



ÇÖL TOZU VE KAR YAĞIŞI KAPIDA



Lodosun etkisiyle batı ve güneydoğu illerinde çöl tozu taşınımı da öngörülüyor. Ancak bu "yalancı bahar" uzun sürmeyecek. Yeni haftayla birlikte hava durumu radikal bir değişim geçirecek:

Pazartesi: Marmara ve İstanbul başta olmak üzere sıcaklıklar kademeli olarak düşmeye başlayacak.

Salı: Yarın batı illerinden giriş yapacak olan yağışlı sistem, salı günü tüm yurda yayılacak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde şiddetli sağanak yağışlar görülecek.

Çarşamba: Hava sıcaklıklarındaki hissedilir düşüşle birlikte iç ve doğu bölgelerde kar yağışının başlaması bekleniyor.

Günün Beklenen Sıcaklık Değerleri



Meteoroloji verilerine göre bugün bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde: