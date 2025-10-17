Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde farklı hava koşulları etkili olacak. Kuzey bölgelerde sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve İç Ege’nin bazı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU SAĞANAK YAĞIŞ VAR

Hafta sonuna doğru hava koşullarının değişeceği, özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sağanak yağışların etkili olacağı açıklandı. Yağışların 4 gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kuzey illerinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.