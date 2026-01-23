Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Karadeniz kıyıları dışında tüm yurtta yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, batı bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve doğu kesimlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor.

YAĞIŞLAR KAR VE YAĞMUR ŞEKLİNDE GÖRÜLECEK

Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Osmaniye ve Hatay’da kuvvetli yağmur ve sağanak etkili olacak. Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde ise kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.

Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Batı ve iç kesimlerde rüzgar genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de ise kuzeyli yönlerden etkili olacak.

FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Batı ve iç kesimlerde rüzgar genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz’de ise kuzeyli yönlerden etkili olacak.

BUZLANMA, DON VE SİS UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Marmara Bölgesi genelinde yağmur ve sağanak etkili olurken, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir.

Ege Bölgesi hava durumu tahminlerine göre, bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesinde aralıklı sağanak yağış beklenirken, Toroslar ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir. Kıyı kesimlerde rüzgârın kuvvetli eseceği bildirildi.

İç Anadolu Bölgesinde hava çok bulutlu ve yağışlı olacak. Karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor.

Karadeniz Bölgesinde kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz’de yağışların yer yer kuvvetli olabileceği belirtildi.

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürecek. Düşük sıcaklıklarla birlikte buzlanma, don ve yüksek kesimlerde tipi riski bulunuyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise yağmur ve sağanak yağış beklenirken, rüzgârın zaman zaman kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.