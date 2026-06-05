Türkiye genelinde lodosla birlikte yükselişe geçen hava sıcaklıkları bugün ve hafta sonu etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün öğleden sonra Marmara'nın İstanbul hariç bölümleri, Ege'nin Muğla hariç kesimleri, Batı Akdeniz’in iç kısımları, Doğu Akdeniz’deki Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da sağanak geçişleri yaşanacak. Söz konusu yağışlar akşam saatlerinde yurdu terk edecek.
HAFTA SONUNA DİKKAT
Hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların daha da artmasıyla özellikle İzmir, Muğla ve Adana'da hava bunaltıcı seviyelere ulaşacak. Pazar günü termometreler İzmir'de 34, Adana'da 32 ve Muğla'da 37 dereceyi gösterecek. Pazartesi günü ise sıcaklıkların İzmir'de 36, Adana'da 34 ve Muğla'da 38 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.
İstanbul'da ise hava sıcaklıkları 30 ile 31 derece bandında seyredecek. Cumartesi günü rüzgarın poyrazdan esmesiyle birlikte kent genelinde kısmi bir serinlik hissedilecek.