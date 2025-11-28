Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Kasım Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye, bugün itibarıyla yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Sağanak yağışın cumartesi günü kuvvetleneceği, pazar günü ise yurt genelinde etkili olacağı belirtildi. Hafta sonunda bazı bölgelerde kar yağışının görüleceği de açıklandı.

Bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Bursa ve Manisa çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği kaydedildi. Yağışların Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz'in batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi. Rüzgarın genellikle güney yönlerinden, Akdeniz kıyılarında ise kuzeyden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

4 il için sarı kodlu uyarı yapıldı

Dört il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın’da yağışların yer yer kuvvetli olması nedeniyle sel, su baskını, dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.