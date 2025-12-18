15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizinin ardından yaklaşık 20 dakika boyunca kalbi duran ve yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma kaldırılan ünlü sunucu Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.



Sözcü TV programcısı Özlem Gürses, YouTube kanalında Ürek'in son durumuna ilişkin detayları paylaşarak, ünlü sanatçının bir çeşit bitkisel hayatta olduğunu belirtti.

Gürses'in Ürek'e ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



“Fatih Ürek uzunca bir zamandır yoğun bakımda… Uyanması bekleniyordu. Kısa süreli olarak gözlerini açıp kapattığı söyleniyor. Ancak uzun süredir yatar pozisyonda olması nedeniyle vücudunda yatmaya bağlı yaraların oluştuğu bilgisi paylaşıldı. Hayati fonksiyonlarını artık tek başına sürdüremiyormuş. Bir çeşit bitkisel hayat gibi anlıyorum. Çok üzücü hakikaten. Bir kez daha geçmiş olsun dileyelim”