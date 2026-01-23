Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertlilerde transferde sorumlu yöneticiler Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, İspanya'ya giderek Mallorca yetkilileriyle görüşmeler yapacak.

Sarı-lacivertli ekip, Mallorca'ya 12 milyon Euro artı bonuslar içeren bir teklif sunmayı planlıyor.

HEYECAN YARATTI

Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları ve Devin Özek'in, birkaç gün içinde İspanya'ya giderek Mallorca yetkilileriyle Vedat Muriqi transferi için görüşmeler yapacağı öğrenildi.

Görüşmelerin seyrine göre transfer sürecinin kısa süre içinde netlik kazanabileceği ifade ediliyor. Bu sezon ortaya koyduğu etkili performans ve attığı gollerle adından söz ettiren Kosovalı golcünün Fenerbahçe'ye geri dönme ihtimali sarı lacivertli taraftarlar arasında da heyecan yarattı.

Fenerbahçeli taraftarlar oyuncunun daha önceki transfer videolarını sosyal medyada servis etmeye başladı.