UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Rangers'ta forma giyen Ianis Hagi, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis Hagi, "Aile bağlarınızdan, Galatasaray ile olan bağlarınızdan bahsettiniz. Sizin için özel bir motivasyon sağladı mı bu?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Benim için en büyük motivasyon Rangers'ı sahada en iyi şekilde temsil etmek. Rangers çok büyük bir kulüp ve burada futbolcu olmak beni daha iyi insan ve iyi bir futbolcu yaptı. Her gün en iyisi için çabalıyorum. Yarın da aynısını yapacağım. Rangers kulübü için her zaman kanımın son damlasına kadar mücadele ettim ve Fenerbahçe karşısında da aynısını yapacağım."