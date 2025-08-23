2018 yılında nikah masasına oturan Hailey Baldwin Bieber ile Justin Bieber geçen yıl ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Bir oğulları olan ünlü çift, bebeklerine Jack Blues adını verdi.

Jack Blues Bieber önceki gün 1 yaşına bastı.

"SEN NEŞE KAYNAĞISIN"

Hailey Baldwin Bieber da oğlunun doğum günü için sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

Oğluyla verdiği pozları yayınlayan ünlü model, "1 yıl oldu güzel oğlum. 1'inci yaşın kutlu olsun Jack Blues, sen neşe kaynağısın" ifadelerini kullandı.

Bieber, oğlu için hazırlanan süslemeleri de takipçilerine gösterdi.