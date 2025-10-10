Özel, partisinin ‘AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yalnızlaştırılmaya mı çalıştırıldığı’ sorusuna ise şu cevabı verdi: “Kendi atadıklarıyla doldurduğu salonlarda kendini alkışlattıranların ya da Meclis’te bir resepsiyon davetine icabet etme nezaketi gösterenlerle çektirdiği fotoğrafı kendine siyasette meşruiyet diye arayanların haline gerçekten acıyarak ve gülümseyerek bakıyorum. Bugün o salona davet ettiklerinden iki partiyi kendisinden ayrılıp parti kurdu diye hain ilan eden, bayramlarda ziyaret programına almadığını sizlere iletişim yaparak ‘Bu sene de AK Parti’nin bayramlaşma listesinde DEVA ve Gelecek yok’ diyorlardı övünerek. Şimdi CHP onlara ana muhalefet olarak bütün dünyanın önünde öyle demokratik bir şamar attı ki bir anda hain dediklerini çay içmeye, katil dediklerini sohbet etmeye çağırmışlar.”

CHP LİDERİ, UYUŞTURUCU BAHANESİYLE GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLERE SAHİP ÇIKTI

Bir torbacı yok, içinde muhalif dolu torba var

Operasyonu “utanç verici” olarak tanımlayan Özgür Özel, yapılan işin gözaltı olmadığını belirterek, “Yaptıkları işin ne olduğunun hukuk devletinde bir karşılığı yok. Yaptıkları iş aile hayatına, özel hayata, konut güvenliğine saldırıdır” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya ve Belçika’daki temasları için yurtdışına çıkmadan önce dün İstanbul Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Özel, aralarında oyuncu, müzisyenlerin de olduğu ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuna tepki gösterdi. Operasyonu “utanç verici” olarak tanımlayan CHP lideri şunları söyledi:

HUKUKTA KARŞILIĞI YOK

“Yapılan iş bir gözaltı değil. Yapılan işin ne olduğunun hukuk devletinde bir karşılığı da yok. Yaptıkları iş aile hayatına, özel hayata, konut güvenliğine saldırıdır. Ve doğrudan bir itibar suikastıdır. Diyorlar ki, ‘Bir torbacı var.’ Bir torbacı yok, bir torba var. Torbanın içinde muhalif kimliği olan sanatçılar var. Onları sabahın köründe evden jandarmayla alıyorlar, kan, idrar, saç teli kontrolüne götürüyorlar. Bu 19 kişiden 18’inde bir şey çıksa (Çıkmaz da), birinde çıkmasa o bir kişiye yaptığınız bu haksızlığın hesabını nerede vereceksiniz?”

ÖZÜR DİLESİNLER

Operasyon kapsamında saç ve idrar örneği istenen oyuncu Meriç Aral’ın bir aylık bebeğini emzirdiğini hatırlatan Özel şöyle devam etti: “İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Yüreksizin teki, kifayetsizin teki. O ancak Üsküdar’daki kaçak büfeleri, rant büfelerini savunmak için, yıkmak isteyen belediye çalışanlarının karşısına polis diker. Tayyip Erdoğan sorumluluk alabiliyorsa çıksın, bu sanatçılardan ve bu milletten özür dilesin. Güneş’in annesinin süt vereceği, sütünü sağıp da evladına vereceği, evladını emzireceği yerde kan, idrar kontrolüne götürüyorsa milletten özür dilesinler. Bu meseleyi AK Partili kadın siyasetçilere sorun arkadaşlar. Bu utanca susacaklar mı?”

‘Meclis’te Apo sloganı atılması doğru değil’

Özel, TBMM çatısı altında ‘Öcalan sloganlarının atılması’yla ilgili şunları söyledi: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu sloganların atılmasına hiçbirimizin müsamaha göstermesi, normal görmesi doğru değil. Özenli davranılmamıştır” dedi.