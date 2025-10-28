PKK’nın Kandil’de önceki gün yaptığı basın toplantısında, örgütün yeni talepleri ortaya çıktı. Basın toplantısında PKK Elebaşı Sabri Ok’un, “Türkiye’den çekiliyoruz” sözleri ve ellerinde Amerikan M16 silahları ile gösteri yapan PKK’lıların şovundan sonra örgütün sözcüsü yabancı haber ajanslarına konuştu.

UYGUN ORTAM

Düzgün bir İngilizce ile konuşan PKK Sözcüsü Zagros Hiwa, “Öcalan’ın barış projesini uygulama yolundayız. Bu nedenle, diğer taraf Türkiye’nin siyasi değişiklikler yapması ve projenin hayata geçirilmesi için uygun bir ortam hazırlaması gerekiyor” dedi.

Hiwa şöyle devam etti:

YENİ ÜÇ KOŞUL

“Hükümetin baskı ve zulmüne maruz kalmış olan insanların Türk siyasetine entegre olabilmesi için demokratik entegrasyon yasaları konuşulmalı. Türkiye Anayasası Kürtleri haklarından mahrum etmemeli, Kürtleri ötekileştirmemeli. Kürtler kendilerini bu anayasanın dışında hissetmemeli. Anayasanın yeniden yazılması gerekiyor, Anayasa Kürtlerin yabancılaşmayacağı şekilde yeniden yazılmalıdır.

ÇEKİLMELERİ GEREKİR

Ayrıca Türk ordusu, Irak ve Suriye’de geniş arazileri işgal etti. Eğer barış için samimi iseler, bu bölgelerden geri çekilmeleri gerekir. Hem barış konuşup hem de işgali genişletmek ve sağlamlaştırmak olmaz. Askeri operasyonları genişletip, askeri üsleri güçlendirmek ve Bashur ve Rojava’da yani Irak ve Suriye’de daha geniş askeri üsler kurmak barışla birlikte olmaz.

İTTİFAK ORTAĞI DESTİCİ: PKK ŞOV YAPIYOR

Terör örgütü PKK’nın, “Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz” açıklamasının ardından Cumhur İttifakı ortaklarından BBP açıklamaya tepki gösterdi. BBP lideri Mustafa Destici açıklamayı “algı mühendisliği” olarak nitelerken; “Bu şovları aslında Türk Milleti nezdinde pek de önemli ve itibar edilecek bir gelişme değil. ğer gerçekten barış isteniyorsa, terör örgütü önce Türk Milletinden özür dilemeli. Türk Devletinden af talebinde bulunmalı, tüm uzantılarıyla beraber silah bırakmalı” dedi.

Şimdi sırada bunlar var

22 Ekim 2024’te başlayan süreçte sırada; İmralı ziyareti, Apo’ya af, umut hakkı, dağdakilerin eve dönüşü var.

PKK’nın göstermelik de olsa silah bırakıp yakmasının ardından Türkiye’deki silahlı güçlerini sınır dışına çektiğini açıklaması ‘Terörsüz Türkiye’ konusunda yeni gelişmelere neden oldu.

‘Terörsüz Türkiye’ komisyonu, 15 ayrı toplantıda 128 kişi ve kurum temsilcisini dinledi. 30 Ekim Perşembe günü yapılacak 16. toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yapacak. Sonraki toplantıda MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in dinlenmesi bekleniyor. Kısa süre içinde siyasi parti gruplarının ayrı ayrı hazırlayacağı öneriler doğrultusunda rapor hazırlanacak.

Komisyon raporunda, PKK terör örgütünün feshi konusunda Genel Kurul’da yapılacak yasal değişiklikler için öneriler getirecek. Silaha karışmadığı tespit edilen örgüt mensuplarının sivil hayata dahil edilmesi, örgüt yöneticileriyle ilgili de kademeli bir geçiş sürecinin önerilmesi bekleniyor. Öcalan için “Baş müzakereci olsun”, “Demirtaş ve cezaevindeki DEM’li siyasetçiler derhal bırakılsın”, “Umut hakkı tanınsın”, “Terör örgütü üyelerine siyaset yolu açılsın”, “Suriye’de Kürtlerin kuracağı özerk yapıya karşı çıkılmasın” gibi toplumun geniş kesimlerini rahatsız eden öneriler getirildi. Bu önerilere karşı Meclis’in hazırlayacağı rapor ve Genel Kurul’da yapılacak yasal değişiklikler önem kazandı.

ARA FORMÜLLER

Süreçle ilgili AKP’nin en zorlandığı konu İmrali ziyareti oldu. DEM ve MHP’nin, “Meclis heyeti Öcalan’ı gidip dinlesin” önerisine karşı AKP bu konuda bir şey demedi. Kamuoyundan gelen eleştiriler nedeniyle AKP bu konuda adım atmaya çok sıcak bakmıyor. Ara formüller üzerinde duruluyor.

DEM Parti: Süreç yeni bir aşamaya girdi

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, PKK’nın silah bırakma ve fesih kararına ilişkin son gelişmelere hakkında açıklama yaptı. PKK’nın tüm güçlerini Türkiye’den çekme kararı almasıyla barış sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirten DEM Parti, yeni sürecin tüm kesimler tarafından sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayarak hukuki ve siyasi adımların bir an önce atılması çağrısı yaptı. Bakırhan, “Şimdi çok daha kritik ve hayati olan ikinci aşamaya, yani ‘hukuki ve siyasi’ adımlarla toplumsal barışa geçiş zamanıdır” dedi.