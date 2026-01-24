Maaşını alabilmek için dava açan ve eyleme çıkan inşaat işçilerinin, büyük firmalar tarafından ‘kara listeye’ alınarak, fişlendiği öne sürüldü. Hakkını arayan işçinin büyük firmaların şantiyelerinden ‘girişi uygun değildir’ yazısı ile geri çevrildiği iddia edildi. Sendika temsilcileri bu durumun son örneklerinden birinin iktidara yakınlığı ile bilinen iş insanı Erman Ilıcak’ın sahibi olduğu Rönesans Holding’in yapımı sürdürdüğü Ankara Adalet Sarayı’nın şantiyesinde yaşandığını savundu.

‘SİZİ İŞE ALAMAYIZ’

‘Kara listedesiniz’ Adalet Sarayı’nın şantiyesindeki üyelerimizin işe girişi yapılacaktı. İşçiler bilgilerini verdi. Onlara ‘Kara listedesiniz, sizi işe alamayız’ demişler” iddiasında bulunan İnşaat İş Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Yunus Özgür, “Kara listede olmalarının nedeni daha önce aynı şirketin İstanbul Dudullu’daki şantiyesinde iki aydır maaş alamamalarına itiraz etmeleri. Şirket yetkilileri, ‘Konuyu araştıracağız’ dedi ama açıklama yapılmadı” görüşünü paylaştı.

‘BU KİŞİ UYGUN DEĞİLDİR’

“Büyük firmaların kara listeleri oluyor. Listeye giren işçiyi de 5 yıl şantiyelerine almamak istiyorlar. Sorunu müzakere ile çözüyoruz” açıklamasını yapan Özgür, “Patron, işçiyi korkutmak için bunu kullanıyor” diye konuştu.

Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut da “İşçi, x firmasının bir şantiyesinde hak aramak için eyleme çıkmış, dava açmışsa belli süre firmanın diğer şantiyelerine alınmıyor. Bu yüzden işçi bize geliyor. İşçi şantiyeye girerken büyük firmaların sisteminde ‘Bu kişi uygun değildir’ diye kırmızı bir uyarı yazısı ile karşılaşıyor. Henüz bunu belgeleyemedik. Bu durumu bize taşeron firmaların yetkilileri de söyledi” dedi.

İstanbul Finans Merkezi’nin inşaatında çalışan işçiler, taşeron firmalardan haklarını alamadıkları için defalarca eylem yapmıştı.

‘Avukatlar, uygulamayı reddediyor’

“Durumu bize anlatan işçiyi, firma ile görüşerek işe aldırıyoruz, çözüm yolu arıyoruz. Uygulama işçiye, ‘Köle gibi her dediğimizi kabul edeceksin yoksa şantiyemizde sana yer yok’ demektir” ifadelerini kullanan Özgür Karabulut, “Firmaların avukatları, ‘Böyle bir uygulama yok. Sendikaların kara propagandası’ diyerek reddediyor. Ancak kara listede olan işçi çözüm için bize geliyor. Bu uygulamaya maruz kalıp korkan, sendikaya gelemeyen de var. Çünkü listeye sendikalı olmayan, dava açan işçi de girebiliyor” diye konuştu.

‘Bu suçtur, ayrım yapılamaz’

“Söz konusu uygulama suçtur. İş kanuna göre ayrım yapılmaz, cezası var. 16 maaşa kadar kötü niyet tazminatı ödemek durumunda kalınabilir” ifadelerini kullanan Özgür Karabulut, “Taşeronun sigorta girişini başlattığı ancak şantiyeye girişte kapıdan dönen işçiler var” dedi. “İşçi maaşını alamıyor, alın terinin karşılığını almak için sendikaya geliyor, sonra çalışmak istediğinde bu tür uygulamayla karşılaşıyor” açıklamasını yapan Karabulut, “İşçi tamamen kuşatılıyor. Biz benzer durumları, Finans Merkezi’nde de gördük” dedi.