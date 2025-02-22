HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Suriye'de Çalışma Bakanı Fayed Al-Kasım ve Suriye Sendikalar Federasyonu (GFTU) Genel Başkanı Fawaz Al-Ahmad ile bir araya geldi.

HAK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Mahmut Arslan, 19-20 Şubat tarihlerinde Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti.

Suriye'de Çalışma Bakanı Fayed Al-Kasım ve GFTU Genel Başkanı Fawaz Al-Ahmad ile bir araya gelen Arslan, Suriye'de 60 yıllık BAAS ve Esed rejiminin yıkılmasının ardından Suriye Devriminin gerçekleştirilmesini tebrik ederek, Suriye'nin özgürleşmesinin tüm coğrafya açısından umut verici bir adım olduğunu kaydetti.

HAK-İŞ ve GFTU arasında uzun yıllardır devam eden kardeşliğe dayalı derin ve köklü ilişkiler olduğuna değinen Arslan, iki ülke arasında siyasi ilişkilerin gergin süreçlerden geçmesine rağmen sendikal ilişkilerin muhafaza edildiğini söyledi.

Arslan, GFTU'nun Uluslararası Çalışma Örgütü başta olmak üzere, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ve Arap Sendikalar Konfederasyonu ile ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

İKİ ÜLKE ARASINDA ANLAŞMA İMZALANDI

HAK-İŞ'in Suriye işçi hareketine ve çalışma hayatına verdiği öneme dikkati çeken Arslan, talep olması halinde GFTU ve Suriye işçi hareketine yönelik gerekli kapasite geliştirme çalışmalarına her daim katkı sağlanabileceğini dile getirdi.

GFTU Genel Başkanı Al-Ahmad da Türkiye'nin bu süreçte verdiği destek ve katkılara teşekkür ederek, "Suriye ile Türkiye arasındaki köklü ilişkilere duyduğumuz büyük gururu ifade etmek isteriz. Bu ilişkiler, ortak komşuluk bağları, aynı tarih ve iki halkın birbirini birleştiren değerleri üzerine tesis edilmiştir." diye konuştu.

HAK-İŞ ve GFTU arasında ikili iş birliğini içeren anlaşma metni, Arslan ve Al-Ahmad tarafından imzalandı.

Suriye Çalışma Bakanı Al-Kasım ise Suriye'de yaşanan zulüm ve baskılardan sonra Türkiye'nin Suriye halkı için ikinci vatan olduğunu, sağlık ve eğitim hizmetleri başta olmak üzere uzun yıllar sıkılmadan gerçekleştirilen ev sahipliği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Al-Kasım, "Türkiye her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekledi. Bu desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni Suriye'nin inşa sürecinde Türkiye'nin her alanda tecrübelerinden istifade etmek istediklerini dile getiren Al-Kasım, Suriye'nin güvenliği başta olmak üzere, ekonomik istikrarını sağlamak adına önümüzdeki dönemde Türkiye'deki tüm muhatapları ile bir araya geleceklerini belirtti.