Seçim çalışmalarına Ankara’da başlayan Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, bir otelde taraftarlarla bir araya geldi, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı. Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu durumun ciddi olduğunu belirten Kutlualp, "Yapılacak çok iş var ama artık hiçbir şeyi kimse tek başına başaramaz. Geldiğimiz noktada sihirbazlık da yetmez. Bu camia her anlamda bir araya gelmezse işimiz çok zor" dedi.

Göreve gelmeleri durumunda oyuncu izleme ekibi kuracaklarını ve altyapıya önem vereceklerini belirten Kutlualp, kulüp ile taraftarlar arasındaki bağın güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Sponsorlukların kulübün büyümesinde önemli rol oynayacağını ifade eden Kutlualp, derneklerden maddi bir beklentilerinin olmayacağını da vurguladı.

'TÜNELİN UCUNDA IŞIK GÖRMÜYORUM'

Bir taraftarın, "Aziz Yıldırım aday olursa onunla birlikte mi hareket edersiniz, yoksa 'Ben sonuna kadar adayım' mı diyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Kutlualp, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de önemli bir faktör. Seçime girerse mutlaka benimle görüşecektir. Zaten en son kendisi beni tekneye davet etti, birlikte gittik. Fenerbahçe’nin menfaati neyi gerektiriyorsa o olur. Ben şahsi egolarımı bir kenara bıraktım. Herkesin de bırakmasını istiyorum. Hiçbir aday arasında ayrım yapmıyorum. Gerçekten tünelin ucunda ışık görmüyorum. O yüzden her şey olabilir. Yeter ki Fenerbahçe kazansın."