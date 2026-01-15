Ankara'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır öldürüldüğü olaya ilişkin dava Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken parkta merdivende oturan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartışmış, Çakır ise 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmüştü.

Davanın görüldüğü Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise gergin anlar yaşanıyor.

Çakır'ın ölümüne neden olan saldırıda yer alan baba ve 3 kardeşin yargılandığı davada sanıklar lehine sloganlar atılıyor.

Gazeteci İhsan Yalçın'ın aktardığına göre; polisler adliye koridorunda geniş önlem almaya başladı.

Duruşma salonu önüne çok sayıda kalkanlı çevik polisi geldi.

DESTEK İÇİN ADLİYEYE GELDİLER

Mattia Ahmet Minguzzi’nin avukatı Ersan Barkın ve Mattia Ahmet Minguzzi’nin kuzeni Ayşenur Afyon da aileye destek için adliyeye geldi.

Adliye koridorunda “Katili değil Hakan’ı koru” sloganları atılırken, sanık avukatlarına tepki gösterildi.

SANIKLARIN LEHİNE SLOGAN ATILIYOR!

Sanık yakınları sanıkların lehlerine slogan atarken, ortam bir anda gerildi. Polis ekipleri adliye genelinde güvenliği artırdı.

Sanık yakınları “Hakan Çakır” sloganlarını ıslık sesleriyle bastırmaya çalışıyor.

Ayrıca sanıkların 18 yaşından küçük olması nedeniyle duruşma kapalı yapılacak.

Baba Şahin Çakır'a destek vermek için adliyeye gelen vatandaşlar da, "Şahin Çakır yalnız değildir" sloganı attılar.

ADLİYE KORİDORU BOŞALTILIYOR

Mahkeme Başkanının talimatıyla adliye koridorları tamamen boşaltılıyor.