Dehşet veren olay, 10 Ağustos'ta Keçiören ilçesinde meydana geldi.

Çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken parkta merdivende oturan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak, öldürüldü.

Kavgada, Çakır’ın ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ile babası Şahin Çakır (53) da bıçakla yaralandı.

Olaya karışan Cemal Z. (45), oğulları Taha Z., Samet Z. ve Emir Z. ile U.K. gözaltına alındı.

Baba ve 3 kardeş tutuklanırken, ailenin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri çok sayıda fotoğraf ve videolar tepki topladı.

Cemal Z. ile 3 oğlunun karıştığı olayın görüntüleri de dava dosyasına kanıt olarak girdi.

Görüntülerde, cinayetten hemen önce Taha Z. ve Samet Z.'nin mahalledeki bir restorandan bıçak çaldığı anlar yer aldı.

Sonrasında ise iki kardeş ve ağabeyleri Emir Z.'nin sallama ve çivili sopayla koştuğu anlar görüldü.

Görüntülerin devamında ise iddiaya göre restoran sahibinin olay yerine geldiği ve kavgayı dağıtmak için tarafların arasına girdiği görüldü