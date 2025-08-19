Ankara’nın Keçiören ilçesinde bıçaklanarak öldürülen Hakan Çakır’ın mezarına yönelik tüyler ürperten tehditler ortaya çıktı. Bir mesajlaşma uygulamasındaki grupta paylaşılan mesajlarda, bazı kişilerin Çakır’ın mezarına gidip canlı yayın açarak mezarı kazacaklarını ve bedenini çıkaracaklarını yazdığı görüldü.

Paylaşımlardan birinde, “Öğlen saatlerinde yine beraber olacağız. Hakan Çakır’ın mezarının başına gidip görüntü açacağız. Canlı bir şekilde mezarını kazıp bedenini çıkaracağız, bekleyin bizi” ifadeleri yer aldı.

İKİNCİ AHMET MİNGUZZİ OLAYI

Olay, yaklaşık bir ay önce Keçiören’de yaşandı. Çiğ köfte dükkânı işleten Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşi, dükkândan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşlerle yol verme yüzünden tartıştı. Tartışmaya katılan Hakan Çakır, çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Çakır’ın ağabeyi Hakkı Can (27) ve babası Şahin Çakır (53) de yaralandı.

KATİLLER TUTUKLANDI

İkinci Ahmet Minguzzi vakası olarak görülen olayda soruşturma kapsamında baba Cemal Z. (45) ile oğulları Taha, Samet ve Emir Z. (19) tutuklandı. Olayla ilgili U.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KATİLLER SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Tutuklanan ailenin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla poz verdikleri görüntüler tepki topladı. Ayrıca olaydan önce aynı grubun, bir düğün sonrası sokakta eğlenen kişilerle kavga ettiği anlar da kayıtlara geçti. Görüntülerde Samet Z.’nin pantolonundan kılıç çıkardığı görüldü.

BİR KİŞİNİN KULAĞINI KESMİŞLER

DHA’nın ulaştığı başka bir videoda ise Emir Z.’nin paylaştığı görüntülerde bir kişinin kalabalık grup tarafından darbedildiği ve kulağının bıçakla kesildiği anlar yer aldı.