Şampiyonlar Ligi'nden elenen Inter rotasını Serie A'ya çevirdi. Ligin 27. haftasında İtalyan devi, Genoa'yı konuk etti. Inter'e galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada Federico Dimarco ve 70. dakikada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu penaltıdan kaydetti. Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 8. galibiyetini alan lider Inter, puanını 64'e yükseltti. Inter, ligde bir maç eksiği olan en yakın rakibi Milan ile arasındaki puan farkını 13'e yükseltti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 67. dakikada oyuna dahil oldu. Milli futbolcu 3 maç sonra gol attı.

