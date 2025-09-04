A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti.

Maçın ardından, açıklamalarda bulunan Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, oyuncular arasında kavga yaşandığı iddialarına yanıt verdi.

'HEPİMİZ ABİ-KARDEŞİZ'

Maç değerlendirmesi de yapan Hakan Çalhanoğlu “Farklı bir maç bekledik. Gürcistan'ı daha baskılı bekledik. Daha farklı skor alabilirdik. Kırmızıdan sonra zorlandık. Önemli olan 3 puan almak.

Burası milli takım, burada öyle bir şey yok. Camialara saygımız sonsuz ama biz burada bayrağımızı temsil ediyoruz. Mutluyuz, Yunus yanımda. Gözü morarmadı. (Gülerek). Bize böyle huzursuzluk yansıtmaya çalışıyorlar. Burası Milli Takım. Buraya gelip bayrağımızı temsil ediyoruz. Bize saygı göstersinler. Asla bizde tartışma yok. Yunus, Kerem, Abdülkerim, hepimiz abi kardeşiz." diye konuştu.

Yunus Akgün ise "Hakan abi bu takımın lideri, ona saygımız sonsuz. Mükemmel bir aile ortamımız var. Bunu bozmaya çalışmayalım." dedi.