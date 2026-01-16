Galatasaray yönetimi, Milano’da sürdürdüğü transfer görüşmelerinde rotayı Hakan Çalhanoğlu’na çevirdi. Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu dün öğle saatlerinde milli futbolcuyla masaya oturdu. Her fırsatta “Bir gün Galatasaray forması giyeceğim” diyen 32 yaşındaki oyuncu, çocukluk aşkına kavuşabilmek için fedakârlığa hazır olduğunu dile getirdi. Hakan, “İnter’i ikna edin gerisi kolay” ifadesini kullandı.

15 MİLYON EURO’YA RET

İtalyanlar ise Hakan’ı bırakmaya niyetli değil, hatta Haziran 2027’de bitecek sözleşmesini uzatmak istiyorlar. Juventus da pusuda bekliyor. Ancak sarı-kırmızılılar sezon başında transferini sonuçlandıramadıkları yıldız futbolcuyu bu kez almaya kararlı. Hakan’ın ısrarlı tavrı sonrası İnter bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi. Cimbom’un 15 milyon Euro’luk ilk teklif reddedildi. Ancak taraftarın kısa sürede anlaşması, Hakan’ın Aslan olması bekleniyor.