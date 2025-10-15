Türkiye, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4’üncü maçında Gürcistan’ı 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sözlerine teşekkürle başlayan Çalhanoğlu, “Kocaeli halkına teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir atmosfer vardı bugün. Ardından başkanımıza hocama ve tüm ekibe teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz herkese teşekkür etmeyi çok seviyorum. Benim için çok değerliler. 101’inci maçımdı bugün. Umarım daha niceleri olur. Takım olarak çok mutluyuz. Önemli bir galibiyet aldık. Diğer kampa hazırlanacağız. Diğer kamp bizim için çok önemli. Dediğim gibi bugün iyi skor yapıp 2 maçta da iyi skorlar aldık. 10 gol attık. Averaj için çok önemli bir skor. İnşallah diğer kampta öyle olur” ifadelerini kullandı.

‘ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASIYDI’

Bireysel performansından bahsetmekten hoşlanmadığını söyleyen kaptan, “Bireysel performansımı konuşmayı sevmiyorum. Önemli olan takımın kazanmasıydı. Bu daha önemli. Arkadaşlarımı tebrik ederim. Çok iyi hazırlandık. Önemli maçlardı bizim için” şeklinde konuştu.

101’inci maçına çıkan deneyimli futbolcu sözlerine şu şekilde devam etti: “Benim için abilerim her zaman efsanedir. Arda abi, Emre abi ve diğer abilerimle aynı formayı paylaştım. Onlara teşekkür ederim. Onlar sayesinde büyük oyuncu oldum. Eski hocalarıma da teşekkür ederim.”

‘HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI’NA KATILMAK’

Son olarak hedeflerinden bahseden Hakan Çalhanoğlu, “Hedefimiz Dünya Kupası’na katılmak. Önemli adımlar attık. İnşallah nasip olur” açıklamasını yaptı