İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında oynanan Milano derbisinde Milan, Inter' 1-0 yendi. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ilk yarıda gol sesi çıkmazken Milan, 54. dakikada Christian Pulisic'in golüyle öne geçti.

PENALTIYI KAÇIRDI 4 DAKİKA SONRA OYUNDAN ALINDI

Maçın 73. dakikasında penaltı kazanan Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda, kaleci Mike Maignan meşin yuvarlağı kurtardı ve Milan karşılaşmadan 1-0 üstün ayrıldı. Hakan Çalhanoğlu penaltıyı kaçırdıktan 4 dakika sonra oyundan alındı ve yerini Zielinski'ye bıraktı.

ÇİZME BASININDA YANKI BULDU

Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı atışından yararlanamaması İtalyan basınında da geniş yankı buldu. Tecrübeli futbolcunun Inter formasıyla ikinci kez penaltı kaçırdığı hatırlatıldı. Çizme'deki haberlerde Çalhanoğlu'nun kaçırdığı diğer penaltının da kasım ayında olduğu vurgulandı. Milli futbolcu, 10 Kasım 2024'te 1-1 sona eren Inter-Napoli maçında penaltıdan yararlanamamıştı.

SERİ A'DA LİDER ROMA

Günün diğer maçında Roma, deplasmanda Cremonese'yi 3-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Roma 27 puanla liderliğe koltuğuna otururken, Milan 25 puan ve averajla ikinci sıraya yükseldi. Inter ise 24 puanla dördüncü sıraya geriledi.