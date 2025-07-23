Galatasaray ve Fenerbahçe ile uzun süredir adı anılan ve transfer için çeşitli haberlere konu olan Hakan Çalhanoğlu sonunda İnter'e döndü...

Inter'e yeniden döndüğü için mutlu olduğunu vurgulayan Hakan Çalhanoğlu "Geri dönmekten mutluyum, Inter'i çok özlemiştim. Artık hazırım. Transfer söylentileri her yaz olur, bu yıl biraz daha fazlaydı. Ben hiçbir şey söylemedim, burada konuşmak için dönmeyi bekledim. Mutluyum, Inter'in oyuncusuyum ve hep burada devam etmek istediğimi söyledim. Hedefim burada kupalar kazanmak'' dedi.

'LAUTARO İLE KONUŞUP MESELEYİ ÇÖZDÜK'

Hakan Çalhanoğlu ayrıca daha önce "Oynamak istemeyen gitsin" diyen takım Lautaro Martinez için "Lautaro ile konuştum, profesyoneliz, her şey çözüldü. Hiçbir sorun yok. Kaptan döndüğünde ona sarılırız ve biter. Şu an tatilde, bu da çok normal. Kafamız doluydu, şimdi hepimiz rahatladık" ifadelerini kullandı.

Ayrıca milli futbolcu "Sözleşme yenilemesi mi? Umarım öyle olur, göreceğiz. Burada kupalar kazanmaya devam etmek istiyorum" dedi.

Öte yandan Inter taraftarları, Hakan Çalhanoğlu için pankartı açtı. Açılan pankartta milli futbolcu için "Bizden biri, seni seviyoruz Hakan" ifadeleri yer aldı.