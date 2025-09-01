Galatasaray, orta sahaya iki takviye birden yapmaya hazırlanıyor. İlkay Gündoğan ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılı ekip, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu için de girişimlerini hızlandırdı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter yönetiminden Galatasaray'a gitmek için izin istediği öğrenilirken, transferi için kolaylık sağlanmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen Galatasaray yönetimi, Inter ile Hakan Çalhanoğlu için görüşmelere başladı.

Daha önce Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisini 40 milyon Euro olarak belirleyen Inter'in de bu rakamda indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi. Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu transferinde önemli gelişme kaydettiği öğrenildi.

2021 yılından bu yana Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon çıktığı 47 resmi maçta 11 gol atarken, 8 de asist yaptı.