Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir programda sosyal medyada son dönemde gündem olan ve kendisiyle ilgili yapılan “Kurtlar Vadisi” videolarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, “Zaman zaman güldüğümüz, ‘bu nereden çıktı’ dediğimiz oluyor. Demek ki biz bir şeylerle meşgul olurken, verdiğimiz imajın ne olduğunun da farkında olmuyoruz. Biz işimize odaklanmış insanlarız ama insanların da ister istemez bir algısı var” diye konuştu.

"OTANTİK OLAN HER TEPKİYİ KIYMETLİ BULUYORUM"

Fidan, “İnsanlar konuşuyor, reaksiyon gösteriyor. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Otantik olan her tepkiyi çok kıymetli buluyorum. Bu, yaşam kültürünüzün bir parçası oluyor” ifadelerini kullandı.

ÇATLI İÇİN KONUŞTU: "MASKEMİ ÇIKARAYIM MI?"

Fidan, "Bazen gençler bir şey diyince, 'maskeyi çıkarayım mı?' diyorum" diyerek Abdullah Çatlı göndermesi de yaptı.

Susurluk'ta hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın ameliyatla yüzünü değiştirdiği ve Hakan Fidan'ın aslında Çatlı olduğu iddiaları yıllardır sosyal medyanın gündemine düşüyor..