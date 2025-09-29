Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaparak, KAAN savaş uçaklarının uçması için ABD Kongresi'ndeki CAATSA yaptırımlarına dikkat çekmişti.

Motorların gelmemesi durumunda KAAN'ın uçamayacağını söyleyen Bakan Fidan'a iktidar cephesinden de sert tepkiler geldi.

Bakan Fidan'ın açıklamaları eleştiri toplarken, "Erdoğan sonrası çekişmenin bir sonucu mu?" yorumları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamalardan rahatsız olduğu kaydedilirken CHP lideri Özgür Özel, Bakan Fidan'ın tartışmalı açıklamalarına "destek" verdi.

"HAKAN FİDAN DOĞRU SÖYLÜYOR"

Özel, TV100'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yenigün isimli programa konuk oldu.

Bakan Fidan'ın açıklamasının sorulması üzerine ise Özel, "KAAN da Hakan Fidan doğru söylüyor. Bizdeki bilgi de o" dedi.

"O MOTORLAR GELMEZSE BU UÇAKLAR UÇAMAZ"

Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

Şamil Tayyar'ı okudum mesela ondaki bilgi yanlış.

Kaan uçaklarına takılacak jet motorlarını CAATSA yaptırımları içinde bize yapılan yaptırımlar içinde şu anda vermiyorlar.

O motorlar gelmezse bu uçaklar uçamaz.

Ben TUSAŞ'ı ziyaret ettiğimde yapılan sunumda yerli ve milli motorla uçması için hedef 2032. 2033'e de kalabilir diyorlar. O güne kadar dışarıdan gelen motorla uçacak. Bu motorla ilgili geliştirme çalışmaları yapılıyor ama bir jet motorunu takıp da seri üretime geçme içi bugünden yarına olacak iş değil.

Sayın Tayyar yazmış, '2028'de kendi motoruyla uçacak."

Yok öyle bir şey keşke olsa..."