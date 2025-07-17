Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in istikrarı tehdit eden politikalarına son vermesi gerektiğini vurgularken, terör örgütü YPG’yi de bölgedeki karışıklıktan faydalanmaya çalışmaması konusunda uyardı.

Fidan, İsrail’in Suriye’deki son saldırılarının bölgeyi daha da istikrarsızlaştırdığını belirterek, “İsrail yol yakınken bu politikalardan vazgeçmeli. Bu sadece bölge için değil, İsrail için de tehlikeli bir durum. ABD, Avrupa Birliği ve bölge ülkeleri dahil herkes İsrail’e dur demeli. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlar kaçınılmaz” dedi.

İsrail’in Şam’da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı’nı hedef alan hava saldırıları ile Dera bölgesine yönelik bombardımanları, bölgedeki gerilimi tırmandırdı.

Bakan Fidan, terör örgütü YPG’nin bölgedeki kaosu fırsata çevirmeye çalıştığına dair duyumlar aldıklarını açıkladı.

YPG’ye açık bir uyarıda bulunan Fidan, “Buradaki karışıklığı fırsat bilip istenmeyen bir duruma girişmesinler. Var olan kritik süreci daha da sıkıntılı hale getirmesinler. İstikrarlı ve yapıcı bir rol oynasınlar. Aksi takdirde bu tür fırsatçılık büyük risk getirir” şeklinde konuştu.

Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde, 13 Temmuz’da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında başlayan çatışmalar, kısa sürede şiddetlenerek bölgeye yayılan bir krize dönüştü.