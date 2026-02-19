Gazze’de kalıcı huzurun tesisi için kurulan Gazze Barış Kurulu, ilk resmi toplantısını ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Bakan Fidan, yaptığı konuşmada Türkiye’nin barış planına yönelik somut taahhütlerini sıraladı.

"KALICI BARIŞIN TEMELİ İKİ DEVLETÇİ ÇÖZÜM"

Konuşmasına bölgedeki insani durumun hassasiyetine dikkat çekerek başlayan Bakan Fidan, iki yıl süren çatışmaların ardından sağlanan ateşkesin korunması gerektiğini vurguladı. Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Trump’ın kişisel çabaları ve ortak gayretimizle ateşkes sağlanmıştır ancak durum hala kırılgandır. Bu barışın temelinin iki devletli çözüm olduğuna inanıyoruz. Tüm halkların yararı için bu hedefe odaklanmalıyız."

"ASKER GÖNDERMEYE HAZIRIZ"

Bakan Fidan, Türkiye’nin Gazze’nin toparlanma sürecinde üstleneceği rolleri üç ana başlıkta topladı:

"Uluslararası İstikrar Gücü'ne (ISF) asker göndermeye hazırız. Yeni kurulacak olan polis gücünün eğitimine anlamlı katkılar sağlayabiliriz. Özellikle sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasında aktif rol üstleneceğiz."

Bakan Fidan’ın açıklamaları, Trump’ın "Barış Planı"nın ikinci aşamasına geçildiğinin de işareti oldu. Eylül 2025’te başlayan ve Ocak 2026’da Davos’ta imzalanan "Barış Kurulu Şartı" ile kurumsallaşan yapı, artık sahadaki uygulamalara odaklanıyor. Türkiye; Katar, Mısır ve ABD ile birlikte sürecin dört ana mimarından biri olarak, Gazze’nin hem güvenliğinde hem de idari yapılanmasında en aktif güçlerden biri olacağını teyit etmiş oldu.