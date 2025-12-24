Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye ziyareti sırasında düzenlenen ortak basın toplantısında dikkat çeken bir an yaşandı. Fidan’ın konuşması devam ederken yapılan “toplantı sona ermiştir” anonsu, salonda kısa süreli şaşkınlığa neden oldu. O anlara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

BEKLENMEDİK ANONS ŞAŞIRTTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Suriye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında bir gazetecinin, Miami’de düzenlenen Gazze konulu toplantı, Gazze Barış Kurulu’nun yapısı ve Türkiye’nin bu kurulda yer alıp almayacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan Fidan, konuşmasını sürdürdüğü sırada toplantının sona erdiğine dair anons yapıldı.

MİKROFONU KISIK HALDE KONUŞTU

Anonsun ardından Fidan’ın kısa bir süre mikrofonu kısık halde konuşmaya devam ettiği görüldü. Yaşanan durum, salondaki katılımcılar arasında da dikkat çekti. Daha sonra Suriye tarafı, olayın bir tercüme hatasından kaynaklandığını bildirdi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Görüntülerin sosyal medyada tartışılmasının ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Öncü Keçeli konuya ilişkin açıklama yaptı. Keçeli, Bakan Fidan’ın Gazze’deki gelişmelere dair yöneltilen soruya yanıt verdiği sırada çevirmenin sesinin kulaklıklara ulaşmadığını belirtti.

Bu nedenle toplantıyı yöneten Suriyeli yetkilinin, Fidan’ın sözlerinin tamamlandığını düşünerek oturumu erken sonlandırdığını ifade eden Keçeli, Suriye tarafının yaşanan aksaklık nedeniyle Türk heyetinden özür dilediğini kaydetti.