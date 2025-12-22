Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıdan sonra AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıda görüşülen konulara ilişkin basın açıklaması yaptı.

GAZZE AÇIKLAMASI

Gazze konusuna da değinen Çelik, Şu açıklamalarda bulundu:

“Gazze şu ana kadar yüzde 58'i fiilen işgal altında. Burada tabii birtakım hatlar oluşturulmuştu. Bunlardan bir tanesi sarı hattır. Aslında sarı hat, ateşkes için gerekli askeri önlemlerden bir tanesi olarak ortaya konulmuştu. Ama şimdi İsrail Genel Kurmay Başkanı'nın ‘Sarı hat yeni sınırdır’ demesi aslında ateşkesin tam zıddına bir açıklamadır. Ateşkese hizmet eden değil, tam tersine sarı hattı ilhak olarak konumlandıran bir açıklamadır ki bu ateşkesin bütün mekanizmalarına ve ateşkese ulaşmak için işletilmesi gereken yol haritasının bütün dinamiklerine aykırıdır. Sarı hat başta olmak üzere aslında geçici bir askeri önlem olduğunu ve bunların ateşkese ulaşmak için orada gerçekleştirildiğini unutmamak gerekir. Gazze ile ilgili olarak bütün çalışmalarımıza en yoğun şekilde devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da mesaisinin birinci gündem maddesi Gazze'dir. Gazzeli kardeşlerimiz şimdiye kadar bütün insanlığa ders veren büyük bir onur ve haysiyet mücadelesi verdiler.”

HAKAN FİDAN AÇIKLAMASI

Ömer Çelik, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çelik, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun bazı açıklamalarının, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “SDG, ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır” sözlerine karşılık olarak yorumlanmasına ilişkin soruya, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu siyasi iradenin hem kabine hem de parti tarafından eksiksiz şekilde takip edildiğini vurgulayarak” yanıt verdi. “SDG konusunda bakanlar arasında ya da parti ile kabine arasında herhangi bir görüş ayrılığı bulunmadığını” belirten Çelik, “hiçbir bakanın Cumhurbaşkanı’nın iradesi dışında bir söylem ya da faaliyetinin söz konusu olmadığını” ifade etti.

Türkiye’nin dış politika ve güvenlik konularında izlediği çizginin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan güvenlik ve değerlendirme toplantılarında ele alındığını aktaran Çelik, “Tüm süreçlerin stratejik ayrıntılarıyla değerlendirildiğini ve verilen talimatların ilgili kurumlarca yerine getirildiğini” söyledi. Bu çerçevede, farklı tonlarda yapılan açıklamaların bir görüş ayrılığı anlamına gelmediğini vurgulayan Çelik, “Galip Ensarioğlu’nun da söz konusu ifadeleri herhangi bir bakanı kastederek söylemediğini açıkladığını” kayda geçirdi.

10 MART MUTABAKATI'NA DEĞİNDİ

SDG’ye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çelik, SDG’nin Suriye’de PKK terör örgütünün bir uzantısı olduğunu ve Türkiye için bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi. Türkiye’nin hedefinin “terörsüz Türkiye” ve “terörsüz bölge” olduğunu belirten Çelik, bu hedeflerin Suriye’nin toprak bütünlüğü, tek ordu ve ulusal birlik ilkeleriyle çelişmediğini ifade etti.

Çelik, “10 Mart Mutabakatı’na uyulması halinde SDG’nin hem Türkiye hem de Suriye için bir tehdit olmaktan çıkacağını” belirterek, “Mutabakatın Suriye’deki Kürtlerin haklarının tanınması ve Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduklarının vurgulanması açısından güçlü hükümler içerdiğini” söyledi. Terör örgütlerinin hiçbir etnik grubun kazanımı olarak gösterilemeyeceğini ifade eden Çelik, sürecin sabote edilmesine yönelik yaklaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Sahadaki duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çelik, bazı mağaraların boşaltılmasını olumlu karşıladıklarını, ancak Rakka ve Deyrizor’da yeni tahkimatların da gözlemlendiğini belirtti. Türkiye’nin bu süreçte “stratejik sabır”la hareket ettiğini vurgulayan Çelik, devletin tüm kurumlarının sahadaki gelişmeleri eş zamanlı ve bütüncül bir bakış açısıyla takip ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı arasında herhangi bir çelişki bulunduğu yönündeki değerlendirmelerin doğru olmadığını sözlerine ekledi.

"TÜRKİYE'NİN ARZUSU..."

Çelik, bir ülkede iki ordu ya da iki silahlı gücün olamayacağını vurgulayarak, bunun iç savaşa yol açacağını söyledi. Böyle bir senaryoda Arapların, Türkmenlerin, Kürtlerin ve farklı inanç gruplarının tamamının kaybedeceğini belirten Çelik, Türkiye’nin arzusunun bölgede tüm halkların kardeşçe, barış ve refah içinde yaşadığı bir gelecek olduğunu ifade etti.

10 Mart Mutabakatı’nın uygulanmasının doğru yol haritası olduğunu kaydeden Çelik, mutabakatın bloklar halinde uygulanmasının “ordu içinde yeni bir ordu” anlamına geleceğini ve bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Hiçbir terör örgütünün varlığının bir kazanım olamayacağını vurgulayan Çelik, “Tek Suriye, tek ordu” ilkesi çerçevesinde Türkmen, Arap ve Kürtlerin temsil edildiği kapsayıcı bir hükümet ve anayasal vatandaşlık temelinde eşitliğin sağlanması gerektiğini söyledi.

Çelik, silahlı yapıların tehdit ve terör örgütü kimliğinden çıkması ve 10 Mart Mutabakatı’na uyulması çağrısında bulunarak, Türkiye’nin bölgeye yönelik yaklaşımının vekalet savaşları ve terör örgütleri değil, kardeşlik siyaseti olduğunu ifade etti.

“TÜRKİYE, ASKERİ VE DİĞER ALANLARDAKİ HER ZAMAN HAZIR”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in “Her türlü gelişmeye karşı planımız hazır” açıklaması ve 10 Mart Mutabakatı’na uyulmaması halinde bir operasyon olup olmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Çelik, “Türkiye’nin askeri ve diğer alanlardaki tüm hazırlıklarının her zaman hazır olduğunu” vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkomutan olarak vereceği emir doğrultusunda herhangi bir beklemeye gerek kalmadan harekete geçebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Çelik, esas hedeflerinin askeri operasyona gerek kalmaması olduğunu ifade etti.

"SURİYE’YE VE ÖZELLİKLE BÖLGEDEKİ KÜRTLERE YAPILABİLECEK EN BÜYÜK KÖTÜLÜK”

Çelik, SDG’nin silah bırakmaması yönünde teşvik edilmesinin ve “ordu içinde ordu, devlet içinde devlet” anlayışının desteklenmesinin Suriye’ye ve özellikle bölgedeki Kürtlere yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri olduğunu söyledi. Türkiye’nin 10 Mart Mutabakatı’nın maddelerinin hızla hayata geçirilmesini istediğini belirten Çelik, bu sürecin uzatılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Nihai hedefin Türk, Kürt, Arap ve Türkmenlerin terörsüz bir bölgede refah ve barış içinde yaşaması olduğunu vurguladı.

DEM Parti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme talebine ilişkin soruyu da yanıtlayan Çelik, henüz bu konuda belirlenmiş bir takvim olmadığını söyledi. AK Parti ile DEM Parti arasındaki görüşmenin nezaket çerçevesinde geçtiğini aktaran Çelik, ortaklaşılan ve ayrışılan noktaların açık şekilde dile getirildiğini, siyasi diyalogların önemli olduğunu ifade etti.

ÇELİK, İSHAK ŞAN’A YAPILAN SALDIRIYI “BARBARLIK VE VANDALLIK” OLARAK NİTELENDİRDİ

TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan gerginlikler ve AK Parti milletvekili İshak Şan’a yönelik saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, fiziki şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı. İshak Şan’a yapılan saldırıyı “barbarlık ve vandallık” olarak niteleyen Çelik, bu eylemi en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında CHP’nin de gerekli disiplin sürecini işletmesinin önemli olduğunu söyleyen Çelik, Meclis’in itibarının korunmasının tüm milletvekillerinin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

“ATATÜRK’ÜN ADI, SİYASİ TARTIŞMALARDA YANLIŞ POLİTİKALARI ÖRTMEK İÇİN KULLANILMAMASI GEREK”

CHP’den gelen “Atatürk düşmanlığı” suçlamalarına da değinen Çelik, “Atatürk’ün adının siyasi tartışmalarda yanlış politikaları örtmek için kullanılmaması gerektiğini” söyledi. CHP’nin Atatürk’ün vasiyetiyle ilgili İş Bankası hisseleri konusundaki tutumunu hatırlatan Çelik, Atatürk’ün vasiyetine uzun yıllar uyulmadığını ve bunun mahkeme kararlarıyla gündeme geldiğini savundu.