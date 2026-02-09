Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarında şu ifadeler öne çıktı:

"- ABD ile İran arasında şu anda en azından ani bir savaş tehdidi yok gibi duruyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştüm. Taraflar müzakereye devam etme yönünde irade gösteriyor."

- Bir önceki 12 gün savaşında bir gece biz telefon aldık Marco Rubio’dan. Dedi ki ‘İranlılara söyle. Önümüzdeki birkaç saat içinde her şey olabilir’

- Öncelik nükleerde çözüm bulmak. Nükleerde bir çözüm çıkarsa, diğer sorunlar rahat çözülür.

- İran’da rejim değişikliği öngörmüyorum. Bu mümkün değil. İran'da hava saldırıları ile rejim yıkılmaz."

O SORUYA SESSİZ KALDI

Hakan Fidan programda kendisine sorulan "Türkiye’nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?" sorusuna sessiz kaldı. Sunucunun "No comment diyebilirsiniz." sözünü gülerek karşılayan Fidan suskunluğunu sürdürünce başka soruya geçildi.