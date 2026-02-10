Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu programa konuk oldu. ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakereleri değerlendiren Fidan’a, program sırasında “Türkiye’nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?” sorusu yöneltildi. 'PEKİ, GEÇİYORUM' Bakan Fidan, bu soruya sözlü yanıt vermedi. Ahmet Hakan’ın “No comment diyebilirsiniz” hatırlatmasına gülümseyerek karşılık veren Fidan, sessizliğini korudu. Bunun üzerine Hakan, konuyu “Peki, geçiyorum” diyerek kapattı. 'VAZGEÇTİM, TAMAM' Ahmet Hakan’ın soruyu dolaylı biçimde yeniden gündeme getirmesi üzerine Fidan, nükleer silah meselesinin geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğini belirtti. Fidan, “Bunlar tabii birtakım stratejik, yüksek konular. Geniş ve büyük resim içerisinde düşünülmesi gereken meseleler” ifadelerini kullandı. Programda konunun daha fazla uzatılmaması üzerine Ahmet Hakan, tartışmayı “Vazgeçtim, tamam” sözleriyle sonlandırdı. 'NÜKLEER YARIŞ BÖLGE İÇİN FAYDALI OLMAZ' Canlı yayında genel değerlendirmelerde bulunan Fidan, nükleer silahlanmanın bölgesel dengeleri bozabileceği uyarısında bulundu. “Bölgede dengeyi değiştirecek dramatik değişimleri görmek istemiyoruz” diyen Fidan, güç dengesinin bozulmasının işbirliği ruhunu zedeleyeceğini ifade etti. Fidan, böyle bir sürecin diğer ülkeleri de nükleer silahlanmaya yöneltebileceğini belirterek, bunun bölge için faydalı olmayacağını söyledi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.