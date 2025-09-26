Dokuz ülkenin katıldığı BM Gazze zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan samimi hareketleriyle kameraya yansıdı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Donald Trump toplantı öncesi kameralar kayıt alırken, yanındaki liderlere bakarak, "Bunu önemli bir toplantıya dönüştüreceğiz değil mi?" dedi. Görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Trump aynı gün içinde yaptığı 32 görüşme arasında, bu toplantının "en önemlisi" olduğunu da söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin son derece verimli ve başarılı geçtiğini belirtti.