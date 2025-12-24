Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye'ye gitti.

Bir dizi temasların ardından Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan, bir gazetecinin Miami'de yapılan Gazze konulu toplantı, Gazze Barış Kurulu'nun yapısı ve görev alacakların netleşip netleşmediği ve Türkiye'nin bu Kurul'da görev alıp almayacağına ilişkin sorusunu yanıtlarken basın toplantısının sona erdiği anonsu yapıldı.

Bir müddet Fidan, kısık mikrofonla konuşmaya devam etti. Daha sonra Suriye tarafından bir tercime hatasının yaşandığı belirtildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerin sosyal medyada tartışılması üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Öncü Keçeli'den açıklama geldi.

Fidan'ın Gazze'deki gelişmelere dair yöneltilen soruya yanıt verdiği sırada, çevirmenin sesinin toplantı salonundaki kulaklıklara ulaşmadığını bildiren Keçeli, "Bu sorun üzerine oturumu yöneten Suriyeli yetkili, Sayın Bakanımızın sözlerinin tamamlandığını düşünerek toplantıyı erken sonlandırmıştır." ifadesini kullandı.

Keçeli, Suriye tarafının yaşanan durumdan ötürü Türk heyetinden özür dilediğini kaydetti.