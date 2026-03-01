ABD ve İsrail güçlerinin ortak saldırısı ile İran'da çok sayıda bölgeye saldırı düzenlenirken, 1989'dan beri İran'ın liderliğini yapan Ali Hamaney'in saldırılar sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.



Bölgede yaşanan gelişmeler tüm dünya basını tarafından yakından takip edilirken, Orta Doğu merkezli küresel medya kuruluşu Al-Jazeera TV yayınına katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya'nın görüntüsü sosyal medyada tepki topladı.



CANLI YAYINA TİŞÖRTLE KATILDI, İNGİLİZCESİ ELEŞTİRİ KONUSU OLDU



Kulaklıkaya'nın evinden bağlandığı canlı yayında yeşil bir tişört giymesi ve resmiyetten uzak bir görüntü vermesi, AKP'li isimler tarafından da tepkiyle karşılandı.



Eski AKP milletvekili Suat Kınıklıoğlu’ndan Al Jazeera canlı yayınına katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya’ya şu eleştirilerde bulundu:

"Dışişleri Bakan Yardımcımızı Al-Jazeera İngilizce’de izledim. Öncelikle ev giysileriyle böyle önemli yayınlara çıkılmaz. En azından bir gömlek ve ceket iyi olurdu.



İkincisi bu İngilizce ile derdini anlatması zor. Bir de kamerasını eliyle tutmak yerine daha düzgün bir açıyla ekrana çıksa daha iyi olacak"