Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Ağustos'ta Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme siyaset gündemini hareketlendirirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görüşmenin ardından New York'taki Türkevi'nde gazetecilere verdiği demeçler iktidar içerisinde büyük bir krize neden oldu.



TRT muhabirinin sorusu üzerine Fidan, ABD'nin 2019 yılından beri Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini belirterek, mevcut yaptırımlar nedeniyle Türkiye'nin 5. nesil yerli savaş uçağı projesinde kullanacağı uçak motorlarının lisanslarının durdurulduğunu açıkladı.



Fidan, söz konusu motorların teslimatı için kongreden onay beklenildiğini belirterek "Lisansların çıkarılıp motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin" ifadelerini kullanırken, bu açıklamalar kamuoyunda adeta deprem etkisi yarattı.



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, isim vermeden Fidan'ın açıklamalarını düzeltti ve Milli Muharip Uçak KAAN ve yerli motor geliştirme çalışmalarının planlandığı gibi ilerlediğini, KAAN'ın geleceğinin hiçbir şekilde tek bir ülkenin motoruna bağlı olmadığını belirtti.



KAAN AÇIKLAMASI AKP'DE İÇ SAVAŞA NEDEN OLDU



Onlar TV'den Barış Terkoğlu, Fidan'ın yaptığı açıklamaların AKP içerisinde derin bir krizi tetiklediğini belirterek, iktidar içerisinde Fidan'a yakın isimlerin dahi söz konusu açıklamaları 'GAF' olarak değerlendirdiğini vurguladı.



Fidan'ın KAAN'a yönelik açıklamalarının ardından iktidar içerisinden çok yoğun tepkilerin yükselmesinin nedeninin AKP içerisinde yaşanan güç savaşıyla ilgili olduğunu belirten Terkoğlu, iktidar içerisinde yaşanan tartışmalara yönelik şu ifadeleri kullandı:



GAZETECİLERE 'HAKAN FİDAN' TALİMATI



"Hakan Fidan'ı eleştirenler de var savunanlar da var ama savunanlar bile bu yaptığı konuşmayı GAF olarak görüyorlar. Hakan Fidan'ın KAAN'a yönelik açıklamalarının ardından iktidar içerisinden çok yoğun tepkilerin yükselmesinin nedeni de AKP içerisinde yaşanan güç savaşıyla ilgili. Şunu da söyleyeyim, iktidara yakın bazı gazeteciler arandı ve Hakan Fidan'ın açıklamaları hakkında yazı yazmaları istendi.



KAAN ile başlayan tartışmanın arkasında yatan temel sebep, Erdoğan sonrası AKP'de kimin daha güçlü olacağı ile alakalı.



