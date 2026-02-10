90’lı yıllara müziğiyle damga vuran ünlü şarkıcı Hakan Peker, konuk olduğu bir televizyon programında emeklilik sürecine ve aldığı emekli maaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Samimi ifadeler kullanan Peker, emekliliğin kendisinde yarattığı psikolojik etkiyi ve bu sürece karşı uzun süre verdiği direnci anlattı.

“DEVLET BENİ EMEKLİ YAPTI”

Emeklilik fikrine alışmakta zorlandığını dile getiren Hakan Peker, bu ruh haline girmemek için bilinçli bir şekilde direndiğini söyledi.

Süreci, "Devlet beni emekli yaptı" sözleriyle özetleyen sanatçı, emekli olmanın kendisini hayattan koparılmış gibi hissettirdiğini ifade etti. Bu psikolojiye girmemek adına sigorta primlerini dahi bilerek geç ödediğini itiraf eden Peker, emeklilikle arasında adeta bir mücadele yaşandığını belirtti.

MAAŞINI İLK KEZ PAYLAŞTI

Artık emeklilikten kaçmanın mümkün olmadığını ve bu statüyü kabullendiğini söyleyen Peker, aldığı maaşı da ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Ünlü şarkıcı, “Maaşım da var, 20 bin lira alıyorum” diyerek aylık emekli gelirini açıkladı.