3 yıldır aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel ile cemiyetin gözde bekârlarından Hakan Sabancı'nın ilişkisi sona erdi. Erçel, Instagram sayfasından Sabancı'nın fotoğraflarını kaldırdı.

Ünlü çiftin evlilik konusunda yaşadığı anlaşmazlık ve Arzu Sabancı'nın bu ilişkiyi onaylamaması sebebiyle ilişkilerini noktaladığı öne sürüldü. Bir diğer iddia da çiftin ihanet sebebiyle ayrıldığı yönünde oldu.

Ayrılık ardından ilk açıklama Hakan Sabancı'dan geldi. Sabancı, 'Gel Konuşalım' adlı magazin programının sunucusu Ece Erken'e konuştu.

"BİZİM ÖZELİMİZ AMA..."

Hakan Sabancı, "Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil" açıklamasında bulundu.