3 yıldır aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel ile cemiyetin gözde bekârlarından Hakan Sabancı'nın ilişkisi sona erdi. Erçel, Instagram sayfasından Sabancı'nın fotoğraflarını kaldırdı.

İddiaya göre ayrılığa yol açan, "evlilik krizi" oldu.

Hande Erçel artık ilişkilerini nikâh masasına taşımak istiyor, Sabancı da buna sıcak bakıyordu. Ancak genç sosyetiğin annesi Arzu Sabancı'nın evliliğe onay vermemesi ilişkinin sonunu getirdi.

Arzu Sabancı ayrılığın ardından "Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır" şeklinde bir paylaşım yaptı. Sabancı'nın bu paylaşımının, ilişkisinin bitmesine yol açtığı için kendisine kızan oğlu Hakan Sabancı'ya yönelik olduğu konuşuluyor.

Önceki gün 'Gel Konuşalım' programına konuşan Sabancı "Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil" dedi. Ancak sosyal medyada Hakan Sabancı'nın eski sevgililerinden biri olan Çinli manken Jocelyn Chew ile arkadaş olduğunu iddia eden bir kullanıcı, Hande Erçel'e "Senin için çok üzülüyorum" diyerek seslendiği bir mesaj paylaştı.

Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'i Jocelyn ile aldattığını iddia etti ve Sabancı'nın şu anda Bodrum'da Jocelyn'le tatilde olduğunu yazdı.

Üstelik ihanetin Hande ve Hakan'ın Bocelli konserini izlediği güne dayandığını vurguladı. Hande Erçel'in aylardır aldatıldığını ama farkında olmadığını iddia etti.

"Evlilik teklifinin gelmemesini bahane olarak öne sürmeniz tamamen saçmalık" çıkışında bulundu.

"LÜTFEN BENİ TACİZ ETMEYİ BIRAKIN"

Jocelyn Chew ise söz konusu iddiaları yalanlayarak "Bu iddia, gerçeklerden çok uzak. Lütfen beni bu hikâyeyle taciz etmeyi bırakın. Yoktan bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim hiçbir ilgim yok" açıklamasında bulundu.