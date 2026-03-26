Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre, Hakan Sabancı‘nın savcılık ifadesinde hakkındaki uyuşturucu iddialarını reddetti.

Hakan Sabancı ifadesinde şunları söyledi:

“Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunmadım” diyen Hakan Sabancı kendisine sorulan Aygün Aydın için, “Aygün Aydın isimli kişi geçmişte bir kez gördüğüm daha sonradan beni takıntı haline getiren hatta hakkında uzaklaştırma kararı aldığım ve bunu ihlal etmesi nedeniyle hapisle tazyik edilen bir kişidir. Hakkımda söyledikleri, etrafta konuşulanlar bundan dolayı iftiradır. Benim bu kişiyle uyuşturucu madde kullanmam kesinlikle iftiradır” dedi.

“HAKAN SABANCI’NIN BEBEK OTEL’DE UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI GÖRDÜM”

Aygün Aydın 19 Şubat 2026 tarihinde "Hakan Sabancı iki kez yanımda kokain kullandı, hatta bir keresinde Bebek Otel'de yanımda uyuşturucu madde kullandığını bizzat gördüm. Kokain kullanırdı. Bebek Otel çalışanlarının bundan haberinin olmamasının imkanı yoktur. Orada bulunan kişilerden de bu gizlenmiyordu." Şeklindeki ifadesi soruldu.

HAKAN SABANCI: BU KİŞİYLE HİÇBİR YERE GİTMEDİM

Bu beyanı kabul etmiyorum diyen Hakan Sabancı, “Geçmişte Bebek Otel’e gitmişliğim vardır ancak bu kişiyle Bebek Otel’e gitmedim hatta bu kişiyle

hiçbir yere gitmedim” dedi.

“AYGÜN AYDIN İLE YALIDA GÖRÜŞTÜM AMA UYUŞTURUCU KULLANMADIM”

Aygün Aydın’ın “Bir keresinde de kendilerinin Kanlıca da bulunan yalısının orta katında Hakan Sabancı'nın kokain kullandığına şahit oldum. Kendisinin kontrol problemleri vardır, karışmaktan çekiniyordum." dediği ifadesine ise, “Sormuş olduğunuz kişiyle bir kez ikametimde buluştum. Buluşmamız orta katta oldu ancak kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım.” dedi.

“MARCUS’U TANIMIYORUM”

Aygün Aydın" Şevval Şahin'in sevgilisi olan Marcus, Hakan Sabancı ve arkadaşlarına kadın getirir..." iddialarına ise, “ Bu beyanı kabul etmiyorum. Bu kişiyle hiçbir zaman iletişimim olmamıştır. Kendisini ismen bilirim.” dedi.

“KASIM GARİPOĞLU’NUN PARTİLERİNE HİÇ KATILMADIM”

İsmail Ahmet Akçay’ın ve Ferhat Yalçın’ın "Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Deren Talu, Şeyma Subaşı bu partilere katılırdı" ifadesi sorulunca ise “Sormuş olduğunuz Kasım Garipoğlu isimli kişinin evinde düzenlemiş olduğu eğlence partilerine hiç katılmadım. Sormuş olduğunuz listede ismimin bulunması davetten dolayıdır, benim buraya gitmişliğim yoktur. Bu liste davet listesidir. Kendisi benim arkadaşım da değildir.”

“HANDE YANIMDA UYUŞTURUCU KULLANMADI”

İfadesinin devamında ise, beyanları kabul etmediğini söyleyerek, “Hande Erçel isimli kişiyi tanırım. Bu kişi yanımda hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmamıştır” dedi.