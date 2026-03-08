Yağmur Çevik’in haberine göre Sabancı, sosyal medyada Xumaritta olarak bilinen Xumar adlı kadınla Norveç’te görüldü. İkilinin sosyal medya hesaplarından aynı lokasyondan yaptıkları paylaşımlar kısa sürede dikkat çekti. Benzer karelerin ortaya çıkması magazin kulislerini hareketlendirdi.

TAKİP DETAYI ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan bir başka detay ise sosyal medya hareketleri oldu. Hakan Sabancı’nın 15 Şubat’ta Xumar’ı takibe aldığı görüldü. Bu gelişme aşk iddialarını daha da güçlendirdi.

İDDİALARIN ARDINDAN PROFİLİNİ GİZLEDİ

Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların ardından Xumar’ın Instagram hesabını gizliye aldığı ortaya çıktı. Bu hamle de magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Taraflardan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, Norveç’ten gelen paylaşımlar magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor.